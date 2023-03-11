Шоубиз
11.03.2023, 10:40

С Сергея Шнурова фотограф требует крупную сумму

 
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
ФОТО: Youtube

Фотограф Александр Попов подал на певца Сергея Шнурова заявление в Арбитражный суд Москвы. Попов требует взыскать в музыканта 1,4 млн рублей (около 17300 евро) за „экономические споры по гражданским правоотношениям“.

По данным „КП“, в феврале Попов уже выиграл суд аналогичного типа. Тогда он выступал против одного из московских университетов. Заведение опубликовало снимки автора без его разрешения. В итоге, фотограф получил около 5000 евро (хотя требовал примерно 7500).

Подробности нового дела (и в чём конкретно по мнению фотографа) провинился Шнуров, пока неясно.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии