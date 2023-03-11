С Сергея Шнурова фотограф требует крупную сумму

По данным „КП“, в феврале Попов уже выиграл суд аналогичного типа. Тогда он выступал против одного из московских университетов. Заведение опубликовало снимки автора без его разрешения. В итоге, фотограф получил около 5000 евро (хотя требовал примерно 7500).