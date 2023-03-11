Гуф в прямом эфире довел жену до истерики(1)
8 марта рэпер оказался в центре скандала. Прошло несколько дней, но за это время ситуация стала только хуже, — переживает Woman.
В Международный женский день ленты социальных сетей заполонили фотографии роз и тюльпанов, однако нашелся тот, кто решил внести в эту идиллию немного разнообразия — и далеко не в самом приятном смысле этого слова. Именно в этот день рэпер Гуф, который в последнее время привлекал к себе внимание не благодаря творчеству, а бурной личной жизни, оказался в центре скандала. Причем сам же и стал его причиной.
Сначала он поддался ностальгии и опубликовал фотографию, которую сделал, когда еще был вместе с бывшей женой — Айзой. „Моя женщина. Правда, у нее тут грустные глаза, а между нами еще ничего не понимающий мой самый любимый первый и единственный сын“, — написал артист.
Чуть позже похожую публикацию он посвятил своей маме, правда — обошелся без лишних слов и просто запостил ее фотографию. А вот про свою нынешнюю жену Юлию Королеву и дочку Тину музыкант попросту забыл, чем возмутил не только возлюбленную, но и подписчиков.
На этом все не закончилось: на протяжении нескольких дней рэпер публиковал странные видео, на которых пил, курил и ругался матом. Причем некоторые из этих роликов Гуф удалял уже спустя несколько часов. Одно из них он записал в пустой комнате, намекая на развод.
„Чуть не забыл. Моя, надеюсь, не последняя жена, спасибо тебе большое за очередной жизненный урок, но вот это все мое, понимаешь?!“ — говорил артист, показывая на пустое пространство вокруг себя. А потом добавил, что поехал проводить время с другими девушками.
К 10 марта ситуация в семье накалилась до предела. Гуф показал ролик с рыдающей женой, которая жалуется — он запер ее на вилле в Таиланде, куда они уехали на отдых, отобрал паспорт, документы на ребенка, и не разрешил ей вернуться в Москву. „Я столько бухал все эти дни, ты довольна, Юль?! Я еле стою, у меня подкашиваются ноги, я умираю, отвечаю. Скорую быстрее дайте сюда“, — заявил артист. На что Юлия пригрозила ему полицией.
Подписчики рэпера подозревают, что у него случился нервный срыв на фоне злоупотребления запрещенными веществами. В прошлом Гуф не скрывал, что уже пытался избавиться от зависимости и несколько раз лежал в реабилитационных клиниках, но все равно срывался.
Вернул ли Гуф ее документы, пока не известно. Все видео с истерикой жены он удалил почти сразу после публикации и заменил на отрывки боксерских матчей.
Спустя несколько часов после публикации видео на связь вышла Айза. Она отметила — на помощь рэперу вылетели его друзья и сестра. Сама же она предпочла остаться в стороне от скандала. Она назвала слухи о ее воссоединении с артистом чушью. „У них с Юлей все будет хорошо. Сейчас Леша успокоится, все нормально“, — добавила звезда.