Гуф в прямом эфире довел жену до истерики

В Международный женский день ленты социальных сетей заполонили фотографии роз и тюльпанов, однако нашелся тот, кто решил внести в эту идиллию немного разнообразия — и далеко не в самом приятном смысле этого слова. Именно в этот день рэпер Гуф, который в последнее время привлекал к себе внимание не благодаря творчеству, а бурной личной жизни, оказался в центре скандала. Причем сам же и стал его причиной.

Сначала он поддался ностальгии и опубликовал фотографию, которую сделал, когда еще был вместе с бывшей женой — Айзой. „Моя женщина. Правда, у нее тут грустные глаза, а между нами еще ничего не понимающий мой самый любимый первый и единственный сын“, — написал артист.

Чуть позже похожую публикацию он посвятил своей маме, правда — обошелся без лишних слов и просто запостил ее фотографию. А вот про свою нынешнюю жену Юлию Королеву и дочку Тину музыкант попросту забыл, чем возмутил не только возлюбленную, но и подписчиков.

На этом все не закончилось: на протяжении нескольких дней рэпер публиковал странные видео, на которых пил, курил и ругался матом. Причем некоторые из этих роликов Гуф удалял уже спустя несколько часов. Одно из них он записал в пустой комнате, намекая на развод.

„Чуть не забыл. Моя, надеюсь, не последняя жена, спасибо тебе большое за очередной жизненный урок, но вот это все мое, понимаешь?!“ — говорил артист, показывая на пустое пространство вокруг себя. А потом добавил, что поехал проводить время с другими девушками.

К 10 марта ситуация в семье накалилась до предела. Гуф показал ролик с рыдающей женой, которая жалуется — он запер ее на вилле в Таиланде, куда они уехали на отдых, отобрал паспорт, документы на ребенка, и не разрешил ей вернуться в Москву. „Я столько бухал все эти дни, ты довольна, Юль?! Я еле стою, у меня подкашиваются ноги, я умираю, отвечаю. Скорую быстрее дайте сюда“, — заявил артист. На что Юлия пригрозила ему полицией.