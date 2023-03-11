Шоубиз
11.03.2023, 14:24

Сестра Ким Кардашьян перенесла удаление опухоли на лице

 
AWARDS-CFDA/
AWARDS-CFDA/
ФОТО: ANDREW KELLY | REUTERS

38-летняя американская звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян рассказала, что несколько месяцев назад перенесла удаление опухоли на лице. Сделавшую признание в социальных сетях сестру Ким Кардашьян цитирует People.

Один из подписчиков Кардашьян спросил ее о пластыре на щеке, который можно было разглядеть на одном из ее новых фото. В ответ она призналась, что после операции остался шрам.

„Мне удалили опухоль с лица, но я в порядке. Ношу пластырь для заживления и предотвращения ухудшения состояния шрама“, — сказала она.

Кардашьян добавила, что восстановление после операции у нее проходит прекрасно.

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