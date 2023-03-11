11.03.2023, 14:24
Сестра Ким Кардашьян перенесла удаление опухоли на лице
ФОТО: | REUTERS
38-летняя американская звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян рассказала, что несколько месяцев назад перенесла удаление опухоли на лице. Сделавшую признание в социальных сетях сестру Ким Кардашьян цитирует People.
Один из подписчиков Кардашьян спросил ее о пластыре на щеке, который можно было разглядеть на одном из ее новых фото. В ответ она призналась, что после операции остался шрам.
„Мне удалили опухоль с лица, но я в порядке. Ношу пластырь для заживления и предотвращения ухудшения состояния шрама“, — сказала она.
Кардашьян добавила, что восстановление после операции у нее проходит прекрасно.