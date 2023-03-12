ВИДЕО | Максим Галкин показал себя-школьника на уроке литературы

Шоумен рассказал, что ролик был снят, когда он учился в 8-м классе. Самим архивным видео Галкин решил поделиться в честь того, что 2023 год объявлен в России годом Педагога и Наставника.

„К ней на открытые уроки приезжали учителя со всего СССР, чтобы перенять уникальный опыт. Жанру, в котором я выступаю по сей день, в институтах и творческих вузах не учат. Преуспеть в нем можешь, только опираясь на свой собственный путь и опыт. Но важнейшим инструментом человека, который выступает в юморе и стендапе, является язык. Своим владением языком я во многом обязан Галине Петровне. Она же делала с нами театральные постановки на школьной сцене. Светлая память выдающемуся педагогу“, — написал Галкин.