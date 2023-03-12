После закрытия трех программ Азамат Мусагалиев заподозрил, что его хотят „слить“ с канала ТНТ

В ходе YouTube-шоу „Вопрос ребром“ комик согласился с мнением поклонницы, что вещатель хочет его „слить“.

Гостья передачи напомнила, что телеканал закрыл три шоу, ведущим которых был Мусагалиев: „Где логика?“, „Музыкальная интуиция“ и „Я тебе не верю“. „Нет ощущения, что тебя хотят слить с ТНТ?“ — спросила поклонница у юмориста. „Есть, — ответил Мусагалиев. — Я изначально не рассчитывал, что меня пригласят вести все эти передачи. Да, этого не стало — но этого могло и не быть. Безусловно, есть какая-то горечь и сожаление. Но это было, и я был счастлив“.

Азамат Мусагалиев — российский телеведущий, юморист и актер. Он обрел популярность как капитан команды КВН „Сборная Камызякского края“, ставшей чемпионом Высшей лиги КВН в 2015 году.

Тем временем некоторые из закрытых на ТНТ программ успешно эмигрировали на другой развлекательный российский канал — СТС. Уже на следующей неделе зрители увидят там обновлённую „Импровизацию“ (под названием „Импровизаторы“ и без Павла Воли) и уже снимается „Обратный отсчёт“ — „двойник“ также закрытого шоу „Двое на миллион“. В новой версии того же Волю заменит Александр Пушной. Наконец, на СТС переехала и комнда, делавшая проект „Студия „Союз“. Будет ли она выступать в новом сезоне „Концертов“, которые Канделаки пока не закрыла, неясно.