Кино
12.03.2023, 15:00

„Золотую малину“ „завоевали“ Том Хэнкс и Джаред Лето

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ФОТО: rafapress | Shutterstock

Актер Джаред Лето удостоился антипремии „Золотая малина“ за главную роль в фильме „Морбиус“, сообщает The Hollywood Reporter.

Кроме того, антипремии в этом году удостоился Том Хэнкс за второстепенную роль в фильме „Элвис“, а еще одна „малина“ отошла дуэту Хэнкса и „его лицу из латекса“ в этой же кинокартине.

Худшей актрисой второго плана признали напарницу Лето по „Морбиусу“ Адрию Архону.

Фильм „Блондинка“ получил сразу две „Золотые малины“: худшая картина и худший сценарий.

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