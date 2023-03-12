12.03.2023, 15:00
„Золотую малину“ „завоевали“ Том Хэнкс и Джаред Лето(2)
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Актер Джаред Лето удостоился антипремии „Золотая малина“ за главную роль в фильме „Морбиус“, сообщает The Hollywood Reporter.
Кроме того, антипремии в этом году удостоился Том Хэнкс за второстепенную роль в фильме „Элвис“, а еще одна „малина“ отошла дуэту Хэнкса и „его лицу из латекса“ в этой же кинокартине.
Худшей актрисой второго плана признали напарницу Лето по „Морбиусу“ Адрию Архону.
Фильм „Блондинка“ получил сразу две „Золотые малины“: худшая картина и худший сценарий.