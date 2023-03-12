В Москве отменили творческий вечер Владимира Познера

Первоначально сообщалось, что мероприятие отменили по инициативе организатора. Позднее концертное агентство MSM Group пояснило, что творческий вечер был отменен „из-за логистических проблем“, а соответствующее решение, согласно заявлению агентства, было принято еще 15 февраля.

В описании мероприятия говорится, что Познер должен был „поделиться мнением по актуальным вопросам современности“ и ответить на вопросы зрителей.

После начала полномасштабной войны в Украине на Первом канале перестала выходить авторская программа журналиста под названием „Познер“, которая выходила в эфир с 2008 года. Позднее в телеграм-канале программы появилось пояснение, что передачу сняли с эфира, поскольку „Первый канал стал информационным каналом и останется таковым до конца войны“, — напоминает Meduza.

27 февраля 2023 года Познер стал приглашенным гостем на ютуб-канале Ubiquity University. Во время онлайн-конференции журналист рассуждал о причинах войны в Украине. В частности, он признал ответственность президента РФ Владимира Путина за вторжение в Украину, но также обвинил Запад в расширении НАТО. Помимо этого, Познер осудил других журналистов за распространение пропаганды и заявил, что „они сыграли свою роль в возможности ядерной войны“.