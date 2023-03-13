Андрей Караулов стал фигурантом дела о клевете на Никиту Михалкова

Поводом к расследованию послужило заявление режиссера Никиты Михалкова, которого журналист обвинил в вырубке лесов в Нижегородской области.

Изначально дело возбудили в Нижнем Новгороде, но затем передали в Москву. В рамках расследования проведена серия обысков почти по 20 адресам в Москве и Московской области, связанным с Карауловым, рассказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел.

Сам Караулов, который сейчас проживает в Дубае, пока никак не комментировал информацию о возбужденном против него деле.

Андрей Караулов наиболее известен как автор программы „Момент истины“, выходившей с 1992-го по 2006 год на четырех российских телеканалах. После 2016 года программа выходила в Youtube, в 2018 году Караулов покинул проект. Затем там же вёл свой проект, который в мае 2022 года заблокировала администрация платформы.

В ноябре 2022 года в доме Караулова под Наро-Фоминском прошли обыски в рамках дела о клевете по заявлению главы „Ростеха“ Сергея Чемезова. В корпорации утверждали, что журналист публиковал на своем канале „слухи и домыслы, оторванные от реальности, не утруждая себя необходимой проверкой информации“. По словам Караулова, он проходил по делу в качестве свидетеля.

Никиту Михалкова ранее уже обвиняли в незаконной вырубке лесов в Нижегородской области, напоминает ТАСС. В сентябре 2022 года суд Нижнего Новгорода признал гендиректора ООО „Медиамаркер“ Александра Файба, чья компания распространяла в интернете ролик „Никита Михалков вырубает русский лес. Реакция людей“, виновным в клевете на режиссера. Файбу назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.