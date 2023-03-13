Центр русской культуры приглашет на музыкально-танцевальный фестиваль „Северное сияние“

Фестиваль школьных творческих коллективов „Северное сияние 2023“ в этом году пройдёт на Большой сцене Центра русской культуры уже в шестнадцатый раз. В концертной программе этого года примут участие 12 таллиннских школ и гимназий. Некоторые из участников представили на фестиваль по два и даже по три концертных номера от школы.

„Отрадно, что за годы своего существования фестиваль только набирает обороты, не уступая предыдущим мероприятиям ни в количественном, ни в качественном отношении. Концертная программа этого года обещает быть интересной и творчески разнообразной – помимо традиционных вокальных и танцевальных номеров на сцене, прозвучит и инструментальная музыка. Мы с нетерпением ждём наших участников и зрителей на этом творческом празднике!“ - пишут организаторы.

В фестивале „Северное сияние 2023“ участвуют 12 школ: 21 школьный коллектив и солист с 1 по 11 классы (7-18 лет), всего 253 участника и 18 руководителей коллективов.