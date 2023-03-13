Умер нобелевский лауреат, японский писатель Кэндзабуро Оэ

В Японии в возрасте 88 лет умер лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ, сообщает телеканал NHK.

Кэндзабуро Оэ — автор нескольких десятков романов, повестей, циклов рассказов и публицистических эссе. Среди его наиболее известных произведений: „Опоздавшая молодежь“, „Личный опыт“, „Футбол 1860 года“, „Объяли меня воды до души моей“, „Игры современников“, „Записки пинчраннера“, „Женщины, слушающие дождевое дерево“.

В 1994 году Оэ был удостоен Нобелевской премии по литературе с формулировкой: „За то, что он с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину сегодняшних человеческих невзгод“.

Он стал вторым японским писателем — нобелевским лауреатом после Ясунари Кавабаты (1968).