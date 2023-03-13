Странная пенсия, странная... Михаил Муромов жалуется на мизерные доходы

72-летний артист заявил, что его лишили субсидий из-за возможности зарабатывать на авторских правах. „Оказывается, я авторские деньги получаю, значит, это мой приработок“, — жалуйется Муромов.

Он отметил, что не получил звания народного или заслуженного артиста, за которые полагается надбавка к пенсии. По словам музыканта, для комфортной жизни ему необходимо хотя бы 870 евро в месяц — на еду, квартплату и посиделки с друзьями.