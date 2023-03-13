Эстонский бизнесмен в тяжелое время обратился к галлюциногенным грибам: „первый раз было очень страшно“

В начале февраля власти Австралии сообщили, что одобрили использование содержащих психоделические вещества грибов в лекарственных целях.

„Есть определенные виды грибов, которые содержат химическое вещество под названием „псилоцибин“, обладающее очень сильными лечебными свойствами, и которые используются еще с начала времен. По какой-то странной причине правительства по всему миру запретили их в 1970 году, но теперь они осознали, что сделали серьезную ошибку, и на самом деле это грибы с очень сильными лечебными свойствами“, - рассказал Пеэтер Ребане в подкасте „Täitsa pekkis“. По его словам, положительные эффекты грибов подтверждены научными исследованиями.

Мать Ребане перед смертью полтора года боролась с раком, что перевернуло его мир с ног на голову. „Это заставило меня задуматься, для чего мы приходим в этот мир. Когда твоя мать уходит из жизни, ты лишаешься опоры“, - вспоминает Ребане это тяжелое время.

По его словам, это побудило его на переоценку ценностей. „Поначалу я искал утешение в алкоголе и вечеринках, чтобы забыться“, - признался он.

Тогдашний партнер Ребане познакомил его с терапией освобождающего дыхания, а уже потом Ребане в один момент познакомился с грибами.

„В первую очередь это помогло мне осознать уход мамы из жизни, а потом и свои детские травмы и опыт, а также осмыслить все это. Я начал интересоваться этим и даже больше читать об этом. Вначле был сильный страх, ведь со слов СМИ складывалось впечатление, что мы имеем дело с опасными наркотиками. Первый раз было очень страшно, что же со мной произойдет.Вдруг я сойду с ума или умру“, - вспоминает Ребане.

Он признался, что тогда не осмелился попробовать грибы в Эстонии и специально для этого отправился в Норвегию.

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