Победитель „Евровидения“ известен? Швеция снова отправляет на песенный конкурс легендарную Loreen, но есть одна проблема
В субботу вечером шведы выбрали песню, которая будет представлять страну на „Евровидении“ в этом году. В Ливерпуль отправится легендарная певица Loreen, которая уже однажды принесла Швеции победу на конкурсе. Она выступит с песней под названием „Tattoo“ („Татуировка“).
То, что Швецию в этом году на „Евровидении“ представит Loreen не было сюрпризом, так как букмекерские конторы уже несколько недель предсказывали ее победу на шведском конкурсе Melodifestivalen. Ее песня „Tattoo“ - один из главных фаворитов „Евровидения“ в этом году, но шведские СМИ уже пишут о том, что в Ливерпуле певице придется полностью переделать свою шоу.
Певица выступала в отборочном туре между двух панелей, одна из которых, согласно данным Aftonbladet, весит целых 1,8 тонн. Есть опасения, что настолько тяжелая LED-панель будет головной болью для организаторов „Евровидения“ и певица не сможет использовать ее из-за тяжести. Пару лет назад Швеции на „Евровидении“ уже пришлось вносить корректировки свое выступление, так как техническая команда конкурса не смогла справиться с их требованиями.
Сейчас вероятность победы Швеции и Loreen на „Евровидении 2023“ оценивается в 37%. Послушайте новую песню!
Подписывайтесь на Bublik в Facebook