Победитель „Евровидения“ известен? Швеция снова отправляет на песенный конкурс легендарную Loreen, но есть одна проблема

То, что Швецию в этом году на „Евровидении“ представит Loreen не было сюрпризом, так как букмекерские конторы уже несколько недель предсказывали ее победу на шведском конкурсе Melodifestivalen. Ее песня „Tattoo“ - один из главных фаворитов „Евровидения“ в этом году, но шведские СМИ уже пишут о том, что в Ливерпуле певице придется полностью переделать свою шоу.