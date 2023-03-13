ФОТО | Как две сестры: Сальма Хайек пришла на вручение „Оскара" с 15-летней красавицей-дочкой
Сальма Хайек превратила церемонию вручения премии „Оскар“ в идеальное свидание матери и дочери. 56-летняя американская актриса взяла с собой 15-летнюю Валентину, отцом которой является французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, на звездное мероприятие в воскресенье вечером, и они вдвоем выглядели потрясающе в красных нарядах, пишет Focus.ua со ссылкой на Daily Mail.
Хайек выбрала огненно-красное обтягивающие платье от Gucci с пайетками, вырезом по линии декольте и длинной струящейся юбкой. Знаменитость оставила свои длинные каштановые волосы свободными волнами и сделала смелый макияж, включая дымчатые глаза и ягодный цвет губ.
Ее дочь выбрала красное платье А-силуэта без бретелек, которое она дополнила блестящим чокером и гламурными волнами в стиле Старого Голливуда.
Обе они сочетали свои гламурные образы с металлическими клатчами — у Сальмы был золотой, а у Валентины — серебряный.