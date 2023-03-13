ФОТО | Как две сестры: Сальма Хайек пришла на вручение „Оскара" с 15-летней красавицей-дочкой

Сальма Хайек превратила церемонию вручения премии „Оскар“ в идеальное свидание матери и дочери. 56-летняя американская актриса взяла с собой 15-летнюю Валентину, отцом которой является французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, на звездное мероприятие в воскресенье вечером, и они вдвоем выглядели потрясающе в красных нарядах, пишет Focus.ua со ссылкой на Daily Mail.