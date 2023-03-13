ФОТО | „Дочка Ворониных“ сама стала мамой

„Партнерские роды прошли на ура! Теперь я с гордостью могу сказать, что я стала мамой“, — написала звезда в личном блоге. Она не стала раскрывать имя и пол новорожденного.

О том, что Ильюхина ждет ребенка, стало известно в ноябре 2022 года. На время беременности актриса решила отказаться от ролей в кино. Через некоторое время после рождения ребенка звезда сериала „Воронины“ планирует возобновить творческую карьеру.

В конце ноября 2022 года Ильюхина вышла замуж за отца своего ребенка. Супруг актрисы — Алексей Шаров. Молодой человек сейчас обучается в одном из московских вузов на факультете госуправления и не связан со сферой шоу-бизнеса.

В „Ворониных“ Мария снималась постоянно с 2009 до закрытия сериала в 2019 году. За это время её героиня, как несложно посчитать, повзрослела. И если начинала работу в 5 лет, то завершила в 15. Помимо этого снималась в фильмах и сериалах „Мамочки“, „Бомбила“, „Деффчонки“. А впервые появилась на экране в 2 года — в сериалах „Есенин“ и „Звезда эпохи“.