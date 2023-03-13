На Максима Покровского из группы „Ногу свело!“ составили протокол о „дискредитации“ российской армии

С чем связаны претензии к Покровскому, неизвестно. Судебное заседание по его делу состоится 27 марта. Артисту грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей (620 евро). И вряд ли у кого-то есть сомнения, что этот штраф будет выписан.

А вот каким образом он будет уплачен (и будет ли), неизвестно. Максим Покровский живет в США. Он неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину, а группа „Ногу свело!“ записала несколько антивоенных песен. Летом 2022 года петербургское издание „Фонтанка“ писало, что коллектив попал в негласный список российских артистов, чьи выступления власти считают нежелательными.