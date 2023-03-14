Шоубиз
14.03.2023, 09:44

Внезапно! В одном из самых популярных фильмов от Netflix звезда Голливуда говорит на эстонском языке

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Idris Elba ja Andy Serkis
Idris Elba ja Andy Serkis
ФОТО: John Angelillo/UPI/Shutterstock

В недавно вышедшем на стриминговой платформе Netflix криминальном детективе „Лютер: Павшее солнце“ известный голливудский актер Энди Серкис говорит на эстонском языке. В фильме он играет роль злодея, который манипулирует своими жертвами с помощью технологий. В фильме важную роль второго плана также играет эстонский актер Эйнар Кууск, который также говорит в сериале по-эстонски.

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