Внезапно! В одном из самых популярных фильмов от Netflix звезда Голливуда говорит на эстонском языке

В недавно вышедшем на стриминговой платформе Netflix криминальном детективе „Лютер: Павшее солнце“ известный голливудский актер Энди Серкис говорит на эстонском языке. В фильме он играет роль злодея, который манипулирует своими жертвами с помощью технологий. В фильме важную роль второго плана также играет эстонский актер Эйнар Кууск, который также говорит в сериале по-эстонски.