Александра Розенбаума экстренно прооперировали после концерта в Красноярске

Пока близкие Розенбаума не прокомментировали произошедшее. Зато сам он вышел на связь в соцсети. „Дорогие друзья! Все в порядке. Спасибо за заботу и поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, впрочем, как мое здоровье“, — сообщил певец.