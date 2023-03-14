14.03.2023, 11:00
Александра Розенбаума экстренно прооперировали после концерта в Красноярске
ФОТО: Youtube
Александр Розенбаум попал в одну из больниц Красноярска, где находился на гастролях. Медики приняли решение о срочной операции, — тревожится „СтарХит“.
Как оказалось, у 71-летнего Александра Яковлевича обнаружили тромб в ноге. Хирургическое вмешательство прошло успешно, сейчас звездный пациент находится под наблюдением врачей.
Пока близкие Розенбаума не прокомментировали произошедшее. Зато сам он вышел на связь в соцсети. „Дорогие друзья! Все в порядке. Спасибо за заботу и поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, впрочем, как мое здоровье“, — сообщил певец.
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