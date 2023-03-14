Дарья Донцова похоронила умершего от рака мужа

Александр Донцов скончался 8 марта на 74 году жизни. Психолог умер от рака кишечника. По словам Дарьи, врачи заметили болезнь довольно поздно — на третьей стадии.

Агриппина Аркадьевна (настоящее имя писательницы) вышла на связь и поблагодарила неравнодушных за поддержку и теплые слова.

„Дорогие мои! Огромная благодарность всем вам за молитвы. Александр Иванович за 15 минут до того, как уйти ко Господу, соборовался, причастился, а потом просто тихо заснул! Господь даровал Александру Ивановичу именно такую кончину. Он ни минуту не оставался один во время своего лечения, а в последний день жизни мы стояли около его постели, держали за руки. Огромная благодарность нашим детям, которые не отходили от отца, а потом взяли на себя все необходимые хлопоты. Низкий поклон Отцу Владимиру Настоятелю Храма Св. Татианы при МГУ и регенту хора Марии, в этом храме отпевали Александра Ивановича“, — написала писательница в личном блоге.

70-летняя Донцова отметила, что все эти дни рядом с ней находятся близкие и друзья. „Огромная благодарность нашему сердечному другу Иеромонаху отцу Аристарху, который приехал из Николо-Пешношского мужского монастыря, дабы сослужить отцу Владимиру, а потом сказать прощальное слово“, — добавила автор детективов.

Дарья не унывает, ведь она знает, что „там“ любимый супруг обрел покой, который не всем полагается… „Смерть — лишь узкое и неудобное окошко, но через него мы приближаемся к Воскресшему Христу! Новопреставленный Александр заключительный отрезок своего пути к Богу при молитвенной поддержке такого количества православных людей пройдет без препятствий! — добавила писательница.

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