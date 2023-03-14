ОБЗОР | Все страны выбрали своих представителей: каковы шансы Эстонии и Алики Миловой пройти в финал „Евровидения“?

До финала „Евровидения“ осталось ровно два месяца и на прошлых выходных стали известны все исполнители, которые представят на конкурсе страны, принимающие в нем участие. После того, как на Eesti Laul победительницей стала Алика Милова, позиция Эстонии в букмекерских конторах значительно ухудшилась, но остается главный вопрос: предрекают ли Алике все еще место в финале „Евровидения“?