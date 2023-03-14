Оскаром „Навального“ недовольны и в России, и в Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не знаком с документальной картиной „Навальный“, поэтому не может судить, за какие заслуги фильм получил премию „Оскар“. Представитель Кремля предположил, что в этой победе есть „элемент политизации“.

Высказался и глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он, в частности, удивился, почему Американская киноакадемия, которая позиционирует себя как организацию „вне политики“, присудила приз полностью политической ленте, посвященной России. „Если Оскар вне политики, как тогда понимать документальный манифест „Навальный“, в котором внутрироссийская политика льется через край? Если Оскар вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости?“ — высказался советник главы ОП.