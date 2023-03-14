Боярский задумался о завершении театральной карьеры

„Все прошло из этого репертуара молодежного сумасбродства. Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей“, — сказал он.

Кроме того, решение завершить театральную карьеру связано с проблемами со здоровьем, в частности, после перенесенного коронавируса. „Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу. Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все. И потом, постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное“, — признался он.