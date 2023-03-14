Оскароносный фильм „Навальный“ можно посмотреть онлайн - совершенно бесплатно

Лента показывает события из жизни российского оппозиционера Алексея Навального с лета 2020 года, когда его отравили в России ядом семейства „Новичок“, по январь 2021 года, когда он вернулся на родину из Германии, где проходил лечение, пишет DW.

Роэр встречался с российским оппозиционным политиком в германском Шварцвальде, когда Алексей Навальный проходил там реабилитацию после отравления.

После оглашения победителя в номинации „Лучший документальный фильм“ на сцену в Лос-Анджелесе поднялась Юлия Навальная - супруга находящегося сейчас в российской тюрьме оппозиционера. „Оставайся сильным, мой любимый“, - сказала она. Навальная добавила, что мечтает о том, что ее муж однажды выйдет на волю, а Россия снова станет свободной страной.

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