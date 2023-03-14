Оскароносный фильм „Навальный“ можно посмотреть онлайн - совершенно бесплатно(7)
Документальный фильм „Навальный“ канадского режиссера Дэниэля Роэра получила премию американской киноакадемии „Оскар“ как лучший документальный фильм. Теперь фильм доступен всем для бесплатного просмотра онлайн.
Лента показывает события из жизни российского оппозиционера Алексея Навального с лета 2020 года, когда его отравили в России ядом семейства „Новичок“, по январь 2021 года, когда он вернулся на родину из Германии, где проходил лечение, пишет DW.
Роэр встречался с российским оппозиционным политиком в германском Шварцвальде, когда Алексей Навальный проходил там реабилитацию после отравления.
После оглашения победителя в номинации „Лучший документальный фильм“ на сцену в Лос-Анджелесе поднялась Юлия Навальная - супруга находящегося сейчас в российской тюрьме оппозиционера. „Оставайся сильным, мой любимый“, - сказала она. Навальная добавила, что мечтает о том, что ее муж однажды выйдет на волю, а Россия снова станет свободной страной.
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