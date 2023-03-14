14.03.2023, 15:01
ФОТО | Артиста эстонского балета Анатолия Архангельского проводили в последний путь
ФОТО: | Delfi Meedia
14 марта в церкви Иконы Божией матери в Ласнамяэ проводили в последний путь артиста эстонского балета Анатолия Архангельского, который ушел из жизни в возрасте 45-лет.
С Архангельским пришли попрощаться родственники, друзья и коллеги. Среди других пришли бывший худрук Эстонского национального балета Тоомас Эдур и нынешний худрук Линнар Лоорис.
В 2021 году стало известно о тяжелой болезни Архангельского - у него была прионная болезнь. Несколько лет его лечили в итальянской клинике, где он и скончался 3 марта 2023 года.
С 1996 года до самой болезни он был солистом эстонского национального балета. В 2022 году президент наградил его орденом Белой звезды 4 класса.
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