Петросян заявил, что КВН „сгнил с головы“
В своё время КВНщики часто „пинали“ Евгения Петросяна и его артистов за пошлый и иногда вторичный юмор. Теперь многие за то же ругают КВН. В числе критиков оказался и Петросян. Но с одной оговоркой: это не Евгений Петросян, а Александр — стенд-ап комик.
Петросян заявил, что КВН „сгнил с головы“. По мнению артиста, политика игры заключает в себе „работу на одну семью“. Комику не нравится, что долгое время юмористы не получали дохода с участия в „Клубе Веселых и находчивых“.
„Очень часто, когда с кавээнщиком говоришь, он говорит: „Ну там тусовка, чувак, это же КВН, я люблю безумно эту игру, я играю в нее до сих пор, мне 46 лет, я ничего не получаю, я играю в эту игру, потому что я люблю ее“. И я такой: „Ты идиот, что ли? Ты совсем идиот?“ Когда-нибудь же эта иллюзия закончится“, — отметил стендапер.
Стоит отметить, что Петросян — не единственный однофамилец из „комиков для молодёжи“. Также стендапом занимается Винокур — но Артём, а не Владимир. Теперь у каждого поколения есть свой Петросян и свой Винокур.
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