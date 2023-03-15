Петросян заявил, что КВН „сгнил с головы“. По мнению артиста, политика игры заключает в себе „работу на одну семью“. Комику не нравится, что долгое время юмористы не получали дохода с участия в „Клубе Веселых и находчивых“.

„Очень часто, когда с кавээнщиком говоришь, он говорит: „Ну там тусовка, чувак, это же КВН, я люблю безумно эту игру, я играю в нее до сих пор, мне 46 лет, я ничего не получаю, я играю в эту игру, потому что я люблю ее“. И я такой: „Ты идиот, что ли? Ты совсем идиот?“ Когда-нибудь же эта иллюзия закончится“, — отметил стендапер.