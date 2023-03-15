СМИ: Никита Пресняков вернулся в Россию, чтобы продать дачу Пугачевой

По данным издания, объявление о продаже опубликовано Пресняковым 6 марта. Изначально стоимость недвижимости оценивалось в $3 млн, однако вскоре была изменена на 225 млн рублей (по курсу примерно то же, но, вероятно, в расчёте на принцип „налетай, пока доллар не подорожал“). Отмечается, на продажу был выставлен трехэтажный особняк в деревне Бережки Солнечногорского района.