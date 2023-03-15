15.03.2023, 11:30
СМИ: Никита Пресняков вернулся в Россию, чтобы продать дачу Пугачевой(2)
ФОТО: Youtube
Музыкант Никита Пресняков продает дом Аллы Пугачевой в Подмосковье. Об этом сообщает kp.ru.
По данным издания, объявление о продаже опубликовано Пресняковым 6 марта. Изначально стоимость недвижимости оценивалось в $3 млн, однако вскоре была изменена на 225 млн рублей (по курсу примерно то же, но, вероятно, в расчёте на принцип „налетай, пока доллар не подорожал“). Отмечается, на продажу был выставлен трехэтажный особняк в деревне Бережки Солнечногорского района.
В здании находится шесть спален, кухня, столовая, гостиная с камином, библиотека, гардеробная, зона СПА с бассейном, терраса, лаунж-зона с баром и бильярдной, кинотеатр. Дом расположен на участке в 70 соток. На территории есть собственных причал.
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