Культура
15.03.2023, 11:10

В „Линдакиви“ пройдет кабаре-мюзикл для всей семьи „Чипполино italiano“

 
Red Tosca Classic Watercolor Concert Poster (Плакат (портретная ориентация) (42 × 59,4 см)) - 1
Red Tosca Classic Watercolor Concert Poster (Плакат (портретная ориентация) (42 × 59,4 см)) - 1
ФОТО: Aljona Meidra | Erakogu

В культурном центре „Линдакиви“ 1 и 2 апреля пройдет кабаре-мюзикл для всей семьи „Чипполино italiano“. Сам спектакль на русском языке, а песни - на итальянском. В общем, незабываемое сочетание!

Красочная, яркая, комедийная музыкальная сказка про отважного мальчика-луковку, его семью и друзей из овощного квартала, а так же сытых и довольных собой фруктов и их приспешников. Старая – но очень современная, детская – но такая взрослая!

История о правде и справедливости, дружбе и предательстве, любви и соперничестве, вкусно приправленная итало-неаполитанскими песнями, зажигательными танцами, эффектными костюмами и счастливым финалом, примиряющим всех героев.

  • В спектакле заняты взрослые артисты Музыкального театра „SLL“.

  • Спектакль идет на русском языке, все песни исполняются вживую на итальянском и неаполитанском языках.

  • Рекомендовано для семейного просмотра (6+).

Постановщик: Алена Мейдра
Постановщик вокальных и хореографических партий: Паола Мейдра

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