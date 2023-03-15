В „Линдакиви“ пройдет кабаре-мюзикл для всей семьи „Чипполино italiano“
В культурном центре „Линдакиви“ 1 и 2 апреля пройдет кабаре-мюзикл для всей семьи „Чипполино italiano“. Сам спектакль на русском языке, а песни - на итальянском. В общем, незабываемое сочетание!
Красочная, яркая, комедийная музыкальная сказка про отважного мальчика-луковку, его семью и друзей из овощного квартала, а так же сытых и довольных собой фруктов и их приспешников. Старая – но очень современная, детская – но такая взрослая!
История о правде и справедливости, дружбе и предательстве, любви и соперничестве, вкусно приправленная итало-неаполитанскими песнями, зажигательными танцами, эффектными костюмами и счастливым финалом, примиряющим всех героев.
В спектакле заняты взрослые артисты Музыкального театра „SLL“.
Спектакль идет на русском языке, все песни исполняются вживую на итальянском и неаполитанском языках.
Рекомендовано для семейного просмотра (6+).
Постановщик: Алена Мейдра
Постановщик вокальных и хореографических партий: Паола Мейдра