В Таллинне со спектаклем выступит актер Анатолий Белый

„Я здесь“ — это история человека. В этом спектакле смешного и грустного, трагического и комедийного столько же, сколько в нашем времени. Каждое стихотворение, звучащее в спектакле — это особое настроение, еще одна грань души человека: от шёпота ангелов, залечивающих раны до нечеловеческого крика в кромешной тьме человеческого горя.

Сочетание жанров, созданное актером Анатолием Белым и режиссером Егором Трухиным, объединяет в себе и прочтение стихов современных авторов, виртуозно вписанное в текст, и драматургию спектакля, и интеракцию с залом, и клоунаду с отсылками к легендарному Чарли Чаплину.

Но критики говорят, что сам спектакль о любви, о силе духа, о стремлении к свету и великой силе жизни, побеждающей в итоге любое зло.

Анатолий Белый — актер театра, кино, продюсер. Трехкратный лауреат театральной премии „Чайка“. Наиболее известен по ролям в фильмах „Мира“, „Ярик“, „Метро“, в сериалах „Ева, рожай“, „Колл-центр“, „Братья Карамазовы“ и многих других.

Спектакль „Я здесь“ пройдет в рамках концертного тура по Прибалтике. Билеты на мероприятие доступны в кассе pryamaya.eu.

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