Ингеборга Дапкунайте - RusDelfi: не спорю, было бы лучше, если бы роль в сериале „Мост“ сыграла эстонка

Расскажите про ваш совместный опыт с Джоном Малковичем

Мы с Джоном Малковичем - близкие друзья. Он прекрасен в любой роли, и в качестве режиссера он тоже замечательный. Он разграничивает эти работы. Когда он - актер, то не вмешивается в работу режиссера. И наоборот.

Википедия утверждает, что вы работали с Кевином Спейси, что вы можете сказать о совместной работе?

Да, я работала с Кевином Спейси. Но важно понимать, что не все, что написано в википедии - правда. Некоторые вещи - неправда и, к сожалению, я не могу их изменить. Кевин Спейси был режиссером спектакля, который он ставил в театре „The Old Vic“, где мы и работали. Там были прекрасные актеры, и это был интересный опыт. Но это было давно.

Несколько лет назад вы снимались в роли эстонского полицейского, расскажите, как вы справились с изучением эстонского языка. (Речь идет о сериале „Мост“, в котором актриса расследует преступление: на мосту, который соединяет Ивангород и Нарву, было обнаружено тело женщины, - прим. RusDelfi.)

Эстонский язык - нелегкий. Он не связан ни с каким другим языком, кроме финского, так как это финно-угорская группа. Конечно, было трудно. Для изучения эстонского у меня было несколько месяцев, и я приложила большие усилия. У меня был замечательный учитель. Однако не мне решать, как я справилась.

Как так вышло, что литовская актриса сыграла эстонку? Это не слишком, что называется, по-советски, когда между латышами, литовцами и эстонцами не проводили никакой разницы?

Дело в том, что продюсеры хотели именно меня на эту роль. Но это связано еще и с географией: им нужен был мост, соединяющий две страны - Эстонию и Россию. Поэтому эту роль сыграла я. Да, наверное, было бы лучше, если бы эту роль сыграла эстонка - я не спорю.

А на литовском языке вы до этого часто играли?

Конечно. Эмилис Веливис снял картину „Поколение злых“, где я играла на литовском языке. До того, как я уехала в Лондон в 1991 году, я играла на литовском языке в литовском театре.