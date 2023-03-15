Ингеборга Дапкунайте - RusDelfi: не спорю, было бы лучше, если бы роль в сериале „Мост“ сыграла эстонка(8)
21 и 22 апреля литовская актриса Ингеборга Дапкунайте выйдет на сцену концертного зала Alexela в спектакле „В одиночестве хлопковых полей“. Ее партнером по постановке будет суперзвездный голливудский актер Джон Малкович. Впрочем, и сама Ингеборга имеет вполне звездный статус - причем далеко за пределами родной Литвы.
Расскажите про ваш совместный опыт с Джоном Малковичем
Мы с Джоном Малковичем - близкие друзья. Он прекрасен в любой роли, и в качестве режиссера он тоже замечательный. Он разграничивает эти работы. Когда он - актер, то не вмешивается в работу режиссера. И наоборот.
Википедия утверждает, что вы работали с Кевином Спейси, что вы можете сказать о совместной работе?
Да, я работала с Кевином Спейси. Но важно понимать, что не все, что написано в википедии - правда. Некоторые вещи - неправда и, к сожалению, я не могу их изменить. Кевин Спейси был режиссером спектакля, который он ставил в театре „The Old Vic“, где мы и работали. Там были прекрасные актеры, и это был интересный опыт. Но это было давно.
Несколько лет назад вы снимались в роли эстонского полицейского, расскажите, как вы справились с изучением эстонского языка. (Речь идет о сериале „Мост“, в котором актриса расследует преступление: на мосту, который соединяет Ивангород и Нарву, было обнаружено тело женщины, - прим. RusDelfi.)
Эстонский язык - нелегкий. Он не связан ни с каким другим языком, кроме финского, так как это финно-угорская группа. Конечно, было трудно. Для изучения эстонского у меня было несколько месяцев, и я приложила большие усилия. У меня был замечательный учитель. Однако не мне решать, как я справилась.
Как так вышло, что литовская актриса сыграла эстонку? Это не слишком, что называется, по-советски, когда между латышами, литовцами и эстонцами не проводили никакой разницы?
Дело в том, что продюсеры хотели именно меня на эту роль. Но это связано еще и с географией: им нужен был мост, соединяющий две страны - Эстонию и Россию. Поэтому эту роль сыграла я. Да, наверное, было бы лучше, если бы эту роль сыграла эстонка - я не спорю.
А на литовском языке вы до этого часто играли?
Конечно. Эмилис Веливис снял картину „Поколение злых“, где я играла на литовском языке. До того, как я уехала в Лондон в 1991 году, я играла на литовском языке в литовском театре.
Для вас есть разница на каком языке играть: литовском, английском или русском?
Нет. Я просто перестраиваю мозг.
Что будет в ближайшее время с русской культурой? Ей грозит так называемая отмена? Или со временем все вернется на круги своя?
Я не историк и не философ. И тем более не провидец, чтобы знать будущее.
Чего не хватает актерам из стран Балтии, чтобы стабильно играть в Голливуде?
Языка. Нужно очень хорошо знать английский. Это самое главное.
Театр или кино? Что вам ближе?
Я люблю и то, и другое, а выбираю скорее проект. И людей, которые в нем задействованы. Мне важен материал и, наверное, еще важно место.
Иногда мы находим такой материал, как „В одиночестве хлопковых полей“. Хотя начиналось с того, что мы с Малковичем хотели сделать что-то простенькое. Он тогда сказал: „Let's do something simple this time“ (с англ.: „Давай в этот раз сделаем что-нибудь простое“). Однако если вы придете на спектакль, то поймете, что это не так. Там очень много текста. Он плотный и поэтический.
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