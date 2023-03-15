176 артистов из 41 страны! Tallinn Music Week обнародовал музыкальную программу этого года
Фестиваль музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW), который проходит в Таллинне с 10 по 14 мая в Таллинне, обнародовал музыкальную программу.
15-й фестиваль откроется в четверг, 11 мая, в Ласнамяэском павильоне Таллиннского Дома искусства.
В музыкальной программе TMW 2023 участвуют 176 артистов из 41 страны, из них 84 из Эстонии.
На фестивале Raadio 2 отмечает свое 30-летие.
С сегодняшнего дня в Piletilevi продаются билеты на отдельные мероприятия фестиваля — концерты и клубные вечера TMW 2023.
С 10 по 14 мая фестиваль новой музыки и передовых идей TMW пройдет уже в 15-й раз. Музыкальная часть фестиваля начнется в четверг, 11 мая, в новом в Ласнамяэском павильоне Таллиннского Дома искусства, что расположился рядом с центром Линдакиви. Фестиваль откроет двери для новой публики и представит весеннюю выставку Союза художников Эстонии, которая будут экспонироваться в павильоне с 12 мая.
Музыкальная программа стартующего в Ласнамяэ фестиваля будет представлена вечерами с 11 по 13 мая в Творческом городке Теллискиви, Ноблесснере и в Старом городе, объединяя музыкантов со всего мира, которые работают во всех жанрах. Всего в рамках трехдневной программы выступят 176 артистов из 41 страны Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии. Больше всего зарубежных исполнителей приезжает на TMW из Финляндии (11), Великобритании (9), Канады (8), Латвии (7), Германии (7), Украины (6), Литвы (5), Франции (5) и Швеции (5). Среди наиболее известных зарубежных исполнителей — шведский талант Грэм Лейк, американский электронный продюсер нигерийского происхождения Colloboh, восходящая финско-немецкая поп-звезда PALMU, рэпер Bemz, который был назван „Шотландским артистом года“ по версии BBC, а также фавориты европейских фестивалей талантов 52 Hertz Whale из Словакии и K not K из Румынии. Будет представлена новая музыка с африканского континента, а также местные интерпретации мировых тенденций.
В этом году TMW с особой гордостью представляет артистов, работающих на современной эстонской музыкальной сцене. Всего запланировано 84 местных исполнителя, среди них такие широко известные музыканты, как Рита Рэй, Trad.Attack! и Карл Киллинг, произведшие фурор на международной сцене Duo Ruut, Puuluup, Shelton San, Март Ави и Кадри Вооранд, а также перспективные артисты Borm Bubu, maria kallastu и Kitty Florentine.
Raadio 2, голос новой эстонской музыки, отмечает свое 30-летие в Творческом городке Теллискиви на Vaba Lava. Свои шоукейсы организуют эстонские звукозаписывающие лейблы Estonian Funk Embassy, Porridge Bullet и TIKS rekords, любимые музыкальные фестивали от Вильяндиского фестиваля традиционной музыки до Intsikurmu Festival и Üle Heli, клубы, занимающиеся популяризацией музыкальной культуры, от Sveta Baar до HALL и Philly Joe, а также музыкальные организации — от Эстонской хоровой ассоциации до учреждения Фенно-Угриа.
Лейбл и агентство Funk Embassy, работающее с 2016 года и недавно открывшее собственную звуковую студию и дом творчества в Теллискиви, представит в Vaba Lava искрящийся соул от Риты Рэй, ню-диско-группу Silky Steps и украинский поп-фанк Komisiia. Звукозаписывающая компания Porridge Bullet, чьи релизы представлены на полках музыкальных магазинов по всему миру с 2012 года, представляет в клубе Uus Laine своих артистов, от необычной танцевальной музыки тандема Ajukaja & Ats до изящного современного поп-музыки от Марта Ави и дебютного выступления эстонско-финских продюсеров Nikolajev и Denzel под названием LLL. Творческий коллектив и звукозаписывающий лейбл TIKS, который работает с 2012 года, представит на сцене ирландскую соул-поп-артистку Tolü Makay и исполняющих новый материал Марис Пихлап и YASMYN.
Финно-угорский вечер, посвященный Международному десятилетию языков коренных народов Организации Объединенных Наций, представит финно-угорское музыкальное наследие в клубе Erinevate Tubade Klubi (ETK). На сцене выступят Мари Калкун и Duo Ruut, а также TPK Julgī Stalte & Ēriks Zeps, которые повествуют о связи ливонских и балтских племен. Программа народной музыки, представленная в сотрудничестве с Вильяндиским фестивалем традиционной музыки, собирает в ETK таких известных эстонских артистов, как Puuluup, а также гостей от Кипра до Нидерланды. На шоукейсе Africa NOW! можно поближе познакомиться с молодыми артистами с африканского континента, чей репертуар варьируется от джаза до индастриала и живой электроники. Эстонско-швейцарская исполнительница Ингрид Лукас, вместе со своей группой представляющая свой новый альбом Elumeloodia, и пионер армо-бита JINJ, переплетающий армянскую народную музыку с хип-хопом, выступят на фолктроник-сцене в F-hoone, куратором которой является именитая группа OOPUS.
Локальные интерпретации мировой поп-музыки можно услышать и увидеть на вечере музыки будущего, который пройдет на площадке Soda POP в Uus Laine, где среди прочих выступят самые горячие артисты из молодого поколения шотландского хип-хопа Bemz and Chef, финско-молдавская певица и автор песен, проживающая в Берлине, PALMU и наши самые невероятные исполнители гипер-хопа San Hani.
Один из вечеров двухчастной программы в клубе Philly Joe's посвящен женщинам-музыкантам: в программе Jazz Is Her на сцену выйдут Минго Раджанди и норвежская певица и композитор Ингер Нордвик. Международная инициатива, посвященная гендерному равенству, Keychange представлена на TMW удостоенным наград NME лондонской исполнительницей и продюсером антиутопической поп-музыки Pyra, итальянской r'n'b-группой Queen of Saba, бросающей вызов черно-белой бинарности, и ирландской соул-поп-исполнительницей Tolü Makay. Квир-таланты со всего мира будут представлены на вечере KWEER AF в Sveta Bar.
Вечер United By Noise в Sveta Bar соберет сливки эстонской нойз-рок сцены от Zahir до Shelton San, а в новом клубе, расположенном по адресу Paavli 7, агентство Damn.Loud объединится с недавно созданной Эстонской ассоциацией тяжелой музыки. В самом сердце эстонской техно и электронной музыки, в клубе HALL ждут неутомимых гостей фестиваля на вечерах, организованных резидентами клуба и организаторами мероприятий Dark Disko и Smoke Break.
Свои шоукейсы на фестивале TMW 2023 представят Raadio 2, эстонские звукозаписывающие лейблы Estonian Funk Embassy, Porridge Bullet jи TIKS rekords, музыкальные фестивали Вильяндиский фестиваль традиционной музыки, Võnge, Intsikurmu, Üle Heli и Station Narva, клубы Sveta Baar, Philly Joe's, HALL и Paavli 7, музыкальные организации и компании Эстонское хоровое объединение, Эстонская ассоциация тяжелой музыки, Fenno-Ugria, Smoke Break, World Clinic, OOPUS, Damn.Loud и Dark Disko. В качестве зарубежных партнеров выступят латвийский фестиваль экспериментальной музыки Skaņu mežs, Канадская неделя эстонской музыки и музыкальные организации The Women in Music Canada и Cindy & Kate, знакомящие публику с балтийской музыкой. Музыкальная программа подготовлена в сотрудничестве с международными организациями Keychange, HEMI, ESNS Exchange и UPBEAT.
Билеты на отдельные мероприятия и клубные вечера TMW 2023 по цене 15-25 евро доступны в продаже в Piletilevi. Фестивальные абонементы TMW 2023 по цене 70 евро (80 евро с 8 мая) и PRO-абонементы по цене 175 евро (200 евро в неделю проведения TMW), которые позволяют участвовать как в музыкальном фестивале, так и в конференции в том числе на платформе DigiPRO, продаются в интернет-магазине TMW.
Артисты TMW 2023:
52 Hertz Whale (SK)
6hunesseq (EE)
Abekejser (DK)
Afrodelic (ML/LT/FR)
Aieysha Haws (CA)
Aigar Vals (EE)
Ajukaja & Ats (EE)
Alt666 (EE)
An-Marlen (EE)
Ana Alcaide (ES)
Anett (EE)
ANGÉ (EE)
Ansambel RUTE (EE)
Anthony Linell (SE)
ARASHKHA (RE)
Arklio Galia (LT)
Arsenal Mikebe (UG)
Artur Lääts (EE)
Arya Zappa (DE)
Aston Kais (LV)
Axel Thesleff (FI)
badfocus (CZ)
Bahaa El Dahaby Quartet (EG)
Bazzookas (NL)
Bemz (UK)
Bisweed (EE)
Borm Bubu (EE)
CHAiLD (LU)
Charlotte Fever (FR)
Chef (UK)
Colloboh (US/NG)
Daniel Levi (EE)
deLULU (EE)
Dimitri’s Bats (RO)
DJ Dyke (EE)
DJ Strawberry (DE/TR)
Dumai Dunai (CA/UA/BG)
Duo Ruut (EE)
EHALE (EE)
El Chico Fuendre (LT)
Elephants From Neptune (EE)
Elia Lombardini (FI)
ELIZABETE BALČUS (LV)
Enphin (FI)
Ensemble for New Music Tallinn (EE)
Evaya (PT)
FLIRT (DE)
Flowerpower (LV)
Galaktlan x Alex Wulf (EE)
GØK2 (TR)
Graham Lake (SE)
Hands In Motion (BE)
Hurja Halla (FI)
I Wear* Experiment (EE)
Iceland (EE)
Immortal Onion (PL)
Inger Nordvik (NO)
Ingrid Lukas (EE/CH)
Irina Shtreis (IS)
IVI (EE)
Jasperino (EE)
Jinj (AM)
Joao Selva (FR/BR)
JUNN (BE)
Jutta Glaser, Claus Boesser-Ferrari (DE)
JXN COCÓ (UK)
K not K (RO)
Kadri Voorand (EE)
Kalli Talonpoika (EE)
Karl Killing (EE)
Karyna Gomes (GW)
Katja Adrikova (EE)
King of Foxes (CA)
Kitty Florentine (EE)
Koboykex (FO)
Komisiia (UA)
Kristjan Kannukene (EE)
Krooked Tongue (UK)
Ksenia Kamikaza (LV)
Kuula Hetke remixed (EE)
Kxster (EE)
Lapkričio dvidešimtosios orkestras (LT)
laurel 2 (EE)
Leik (EE)
LLL (EE/FI)
Lonitseera (EE)
Look Mom (FI)
Maarja Aarma MA (EE)
Maarja Nuut DJ SET (EE)
Magi Merlin (CA)
Maili Metssalu „Kahe Une Vahel“ (EE)
manna (EE)
Mari Kalkun (EE)
maria kallastu (EE)
Maris Pihlap (EE)
Mark Cremins (NL)
Mart Avi (EE)
Maya Killtron (CA)
MC Myasnoi (IS)
Meelik (EE)
Micaxsan (EE)
Mikołaj Suchanek Trio (PL)
Mingo Rajandi (EE)
Minimal Wind (EE)
Miroca Paris (CV)
mkrlsn (EE)
Model Citizen (EE)
Monsieur Doumani (CY)
Nebukat (EE)
Neel (IT)
Neon Fir (EE)
NEØV (FI)
Neuronphase (EE)
NIKKATZE (BR)
Nikolaienko (UA)
OOPUS (EE)
Ouu (EE)
Palmu (FI)
Pikkauch (EE)
Pinkwave (EE)
Post Coal Prom Queen (UK)
Pridian (EE)
PUTAN CLUB (IT/FR)
Puuluup (EE)
Pyra (UK)
Queen of Saba (IT)
RADIOTEHNIKA & TRASHYTRAX (LV)
Rainer Jancis (EE)
Rita Ray (EE)
Robotorr (EE)
Ruta MUR (LT)
Sade Awele (CA)
San Hani (EE)
SANTI EE/(BR)
Shell Beach (HU)
Shelton San (EE)
SHIRA (EE)
Silky Steps (EE)
Sociasylum (EE)
Solecline (EE)
Spacer Woman (DE)
STABS (LV)
Stina Agustsdottir (SE)
Storry (CA)
Sugar Rody (EE)
SUN (FR)
Surgent (EE)
Sweet Tempest (DE/DK)
Symbio (SE)
TamTam (EE)
tana (UK)
Tanel Mütt (EE)
tAngerinecAt (UK/UA)
Tapes (UK/EE)
Teemantkilpkonn (EE)
The Moontwins (FI)
The Valkyrians (FI)
Tintura (EE)
TKP (LV)
Tolü Makay (IE)
Trad.Attack! (EE)
Tuulikki Bartosik feat Sander Mölder (EE/SE)
Unhealed (BR/DE)
Venga Venga (PT/BR)
Vesi Päästab (EE)
Voices In-Plugged (EE)
Vox Rea (CA)
Wake Up Frankie (FI)
white girl (EE)
Wolfredt (EE)
YASMYN (EE)
Zahir (EE)
Zajnal (HU)
Ziferblat (UA)
ШТАДТ (UA)
মm. (AT/BD)
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