176 артистов из 41 страны! Tallinn Music Week обнародовал музыкальную программу этого года

В этом году TMW с особой гордостью представляет артистов, работающих на современной эстонской музыкальной сцене. Всего запланировано 84 местных исполнителя, среди них такие широко известные музыканты, как Рита Рэй, Trad.Attack! и Карл Киллинг, произведшие фурор на международной сцене Duo Ruut, Puuluup, Shelton San, Март Ави и Кадри Вооранд, а также перспективные артисты Borm Bubu, maria kallastu и Kitty Florentine.

Музыкальная программа стартующего в Ласнамяэ фестиваля будет представлена вечерами с 11 по 13 мая в Творческом городке Теллискиви, Ноблесснере и в Старом городе, объединяя музыкантов со всего мира, которые работают во всех жанрах. Всего в рамках трехдневной программы выступят 176 артистов из 41 страны Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии. Больше всего зарубежных исполнителей приезжает на TMW из Финляндии (11), Великобритании (9), Канады (8), Латвии (7), Германии (7), Украины (6), Литвы (5), Франции (5) и Швеции (5). Среди наиболее известных зарубежных исполнителей — шведский талант Грэм Лейк, американский электронный продюсер нигерийского происхождения Colloboh, восходящая финско-немецкая поп-звезда PALMU, рэпер Bemz, который был назван „Шотландским артистом года“ по версии BBC, а также фавориты европейских фестивалей талантов 52 Hertz Whale из Словакии и K not K из Румынии. Будет представлена новая музыка с африканского континента, а также местные интерпретации мировых тенденций.

С 10 по 14 мая фестиваль новой музыки и передовых идей TMW пройдет уже в 15-й раз. Музыкальная часть фестиваля начнется в четверг, 11 мая, в новом в Ласнамяэском павильоне Таллиннского Дома искусства, что расположился рядом с центром Линдакиви. Фестиваль откроет двери для новой публики и представит весеннюю выставку Союза художников Эстонии, которая будут экспонироваться в павильоне с 12 мая.

Raadio 2, голос новой эстонской музыки, отмечает свое 30-летие в Творческом городке Теллискиви на Vaba Lava. Свои шоукейсы организуют эстонские звукозаписывающие лейблы Estonian Funk Embassy, Porridge Bullet и TIKS rekords, любимые музыкальные фестивали от Вильяндиского фестиваля традиционной музыки до Intsikurmu Festival и Üle Heli, клубы, занимающиеся популяризацией музыкальной культуры, от Sveta Baar до HALL и Philly Joe, а также музыкальные организации — от Эстонской хоровой ассоциации до учреждения Фенно-Угриа.

Лейбл и агентство Funk Embassy, работающее с 2016 года и недавно открывшее собственную звуковую студию и дом творчества в Теллискиви, представит в Vaba Lava искрящийся соул от Риты Рэй, ню-диско-группу Silky Steps и украинский поп-фанк Komisiia. Звукозаписывающая компания Porridge Bullet, чьи релизы представлены на полках музыкальных магазинов по всему миру с 2012 года, представляет в клубе Uus Laine своих артистов, от необычной танцевальной музыки тандема Ajukaja & Ats до изящного современного поп-музыки от Марта Ави и дебютного выступления эстонско-финских продюсеров Nikolajev и Denzel под названием LLL. Творческий коллектив и звукозаписывающий лейбл TIKS, который работает с 2012 года, представит на сцене ирландскую соул-поп-артистку Tolü Makay и исполняющих новый материал Марис Пихлап и YASMYN.