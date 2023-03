176 артистов из 41 страны! Tallinn Music Week обнародовал музыкальную программу этого года

52 Hertz Whale (SK)

6hunesseq (EE)

Abekejser (DK)

Afrodelic (ML/LT/FR)

Aieysha Haws (CA)

Aigar Vals (EE)

Ajukaja & Ats (EE)

Alt666 (EE)

An-Marlen (EE)

Ana Alcaide (ES)

Anett (EE)

ANGÉ (EE)

Ansambel RUTE (EE)

Anthony Linell (SE)

ARASHKHA (RE)

Arklio Galia (LT)

Arsenal Mikebe (UG)

Artur Lääts (EE)

Arya Zappa (DE)

Aston Kais (LV)

Axel Thesleff (FI)

badfocus (CZ)

Bahaa El Dahaby Quartet (EG)

Bazzookas (NL)

Bemz (UK)

Bisweed (EE)

Borm Bubu (EE)

CHAiLD (LU)

Charlotte Fever (FR)

Chef (UK)

Colloboh (US/NG)

Daniel Levi (EE)

deLULU (EE)

Dimitri’s Bats (RO)

DJ Dyke (EE)

DJ Strawberry (DE/TR)

Dumai Dunai (CA/UA/BG)

Duo Ruut (EE)

EHALE (EE)

El Chico Fuendre (LT)

Elephants From Neptune (EE)

Elia Lombardini (FI)

ELIZABETE BALČUS (LV)

Enphin (FI)

Ensemble for New Music Tallinn (EE)

Evaya (PT)

FLIRT (DE)

Flowerpower (LV)

Galaktlan x Alex Wulf (EE)

GØK2 (TR)

Graham Lake (SE)

Hands In Motion (BE)

Hurja Halla (FI)

I Wear* Experiment (EE)

Iceland (EE)

Immortal Onion (PL)

Inger Nordvik (NO)

Ingrid Lukas (EE/CH)

Irina Shtreis (IS)

IVI (EE)

Jasperino (EE)

Jinj (AM)

Joao Selva (FR/BR)

JUNN (BE)

Jutta Glaser, Claus Boesser-Ferrari (DE)

JXN COCÓ (UK)

K not K (RO)

Kadri Voorand (EE)

Kalli Talonpoika (EE)

Karl Killing (EE)

Karyna Gomes (GW)

Katja Adrikova (EE)

King of Foxes (CA)

Kitty Florentine (EE)

Koboykex (FO)

Komisiia (UA)

Kristjan Kannukene (EE)

Krooked Tongue (UK)

Ksenia Kamikaza (LV)

Kuula Hetke remixed (EE)

Kxster (EE)

Lapkričio dvidešimtosios orkestras (LT)

laurel 2 (EE)

Leik (EE)

LLL (EE/FI)

Lonitseera (EE)

Look Mom (FI)

Maarja Aarma MA (EE)

Maarja Nuut DJ SET (EE)

Magi Merlin (CA)

Maili Metssalu „Kahe Une Vahel“ (EE)

manna (EE)

Mari Kalkun (EE)

maria kallastu (EE)

Maris Pihlap (EE)

Mark Cremins (NL)

Mart Avi (EE)

Maya Killtron (CA)

MC Myasnoi (IS)

Meelik (EE)

Micaxsan (EE)

Mikołaj Suchanek Trio (PL)

Mingo Rajandi (EE)

Minimal Wind (EE)

Miroca Paris (CV)

mkrlsn (EE)

Model Citizen (EE)

Monsieur Doumani (CY)

Nebukat (EE)

Neel (IT)

Neon Fir (EE)

NEØV (FI)

Neuronphase (EE)

NIKKATZE (BR)

Nikolaienko (UA)

OOPUS (EE)

Ouu (EE)

Palmu (FI)

Pikkauch (EE)

Pinkwave (EE)

Post Coal Prom Queen (UK)

Pridian (EE)

PUTAN CLUB (IT/FR)

Puuluup (EE)

Pyra (UK)

Queen of Saba (IT)

RADIOTEHNIKA & TRASHYTRAX (LV)

Rainer Jancis (EE)

Rita Ray (EE)

Robotorr (EE)

Ruta MUR (LT)

Sade Awele (CA)

San Hani (EE)

SANTI EE/(BR)

Shell Beach (HU)

Shelton San (EE)

SHIRA (EE)

Silky Steps (EE)

Sociasylum (EE)

Solecline (EE)

Spacer Woman (DE)

STABS (LV)

Stina Agustsdottir (SE)

Storry (CA)

Sugar Rody (EE)

SUN (FR)

Surgent (EE)

Sweet Tempest (DE/DK)

Symbio (SE)

TamTam (EE)

tana (UK)

Tanel Mütt (EE)

tAngerinecAt (UK/UA)

Tapes (UK/EE)

Teemantkilpkonn (EE)

The Moontwins (FI)

The Valkyrians (FI)

Tintura (EE)

TKP (LV)

Tolü Makay (IE)

Trad.Attack! (EE)

Tuulikki Bartosik feat Sander Mölder (EE/SE)

Unhealed (BR/DE)

Venga Venga (PT/BR)

Vesi Päästab (EE)

Voices In-Plugged (EE)

Vox Rea (CA)

Wake Up Frankie (FI)

white girl (EE)

Wolfredt (EE)

YASMYN (EE)

Zahir (EE)

Zajnal (HU)

Ziferblat (UA)

ШТАДТ (UA)

মm. (AT/BD)