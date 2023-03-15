Хотел добровольно сдаться в психушку: Юри Поотсманн рассказал о плачевном состоянии здоровья

По словам музыканта, в конце прошлого года он понял, что у него наступило выгорание. „Различные съемки передач, прямой эфир, радио, концерты, планирование выступлений, рождественские концерты - все пришлось га конец года, когда и так мало энергии“, - вспоминает он в программе „Утро с Ану“.

Поотсманн признается, что никогда раньше себя так не чувствовал. Он понял, что дальше так продолжать не может, когда в один день был на радио и ему пришлось пойти в подсобку, чтобы просто поплакать. „Я подумал, что это уж совсем не норма“, - вспоминает он.

Самое главное, Поотсманн сам составил для себя высокие ожидания, ведь должен был быть успешный период для работы. „Ты не хочешь подводить людей, не хочешь подводить себя. Мне кажется, как человек чувствует тот момент, когда нужно говорить вещам „нет“. У меня наступил как раз такой момент осознания. Вот где была черта“, - пояснил он.

Сначала музыкант с руководством хотели отменить лишь часть мероприятий и выступлений, но потом поняли, что так не пойдет: необходимо отменить все разом, иначе состояние будет только хуже. Не боялся ли он, что о таком решении подумают другие? „Я знал, что это верное решение. Поэтому на мнение других было все равно“, - говорит он.

„В больницу я не попал, но задумывался о том, что можно пойти отлежаться на Палдиски маантеэ“, - признается он, так как сейчас уже может относиться к этому с юмором. Вместо этого в то время он большую часть времени провел лежа у себя дома.

Поотсманну помогли психологи и терапевты. „Я ходил к ним и до этого и довольно стабильно, но теперь вернулся этот ритм“, - рассказал он и признался, что ему также выписали препараты, но врачи их особо не советуют, так как они могут вызвать привыкание. „Если только ситуация очень плохая. У меня как раз так и было, мне выписали и они мне помогли. Но все же лучше обращаться к психологу“, - считает музыкант.