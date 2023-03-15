Данила Поперечный столкнулся в Ташкенте с необычной пророссийской цензурой

„Они даже самостоятельно вырезали без согласования шутку из открывашки концерта, где просто было слово „Россия“. В итоге как минимум 50 минут материала было „замьючено“ по указке местных правоохранительных органов. Почувствовал себя как дома“, — написал Поперечный после концерта, прошедшего 14 марта.

Ташкентское издание „Газета.uz“ сообщило, что, по словам очевидцев, микрофон выключали, когда Поперечный говорил о российском вторжении в Украину, президенте РФ Владимире Путине и политике. Один из зрителей концерта заявил в комментариях к новости „Газета.uz“, что видел, как „люди из органов в штатском“ увели с концерта людей, которые кричали „Слава Украине!“ и выступали за окончание войны.