Впервые в Эстонии! Премьера воссозданной оперы Монтеверди „В поисках Ариадны“

Произведение, получившее название „В поисках Ариадны“, прозвучит 16 марта в Пярнуском концертном доме и 18 марта в концертном зале „Эстония“ в исполнении камерного хора Эстонской филармонии и барочного оркестра „Флориданте“ под управлением Лоуренса-Кинга.

Опера „Ариадна“, завершенная в 1608 году, – это вторая работа Клаудио Монтеверди (1567–1643), одного из самых известных композиторов эпохи барокко, основоположника оперного жанра. Сам композитор считал „Ариадну“ своей лучшей работой для сцены, в которой ему удалось достоверно выразить эмоции в музыке.

На протяжении веков большая часть музыкального материала была утеряна, сохранились только оригинальное итальянское либретто Оттавио Ринуччини, основанное на древнегреческой мифологии, и знаменитая ария „Lamento d’Arianna“ («Плач Ариадны“). Оперу решил восстановить уроженец острова Гернси, признанный знаток жанра старинной музыки Эндрю Лоуренс-Кинг, известный публике и как дирижер, и как арфист.

„С пиететом к творческому стилю и приемам Монтеверди я создал новую музыку на сохранившиеся тексты Ринуччини, дополнив характерным для той эпохи исполнением“, – сказал Лоуренс-Кинг. Композитор отметил, что хотел произвести на зрителя особое впечатление, открыв ему возможность услышать и увидеть самую известную трагическую арию Монтеверди „Плач Ариадны“ в ее оригинальном театральном контексте.

„Я приглашаю зрителей прочувствовать музыкальную историю Ариадны не только глазами и ушами через прекрасный текст Ринуччини, но и испытать весь спектр эмоций героев, переданных в исполнении хора“, – добавил Лоуренс-Кинг.

По словам автора идеи проекта, знатока старинной музыки Саале Фишер, в музыке барокко очень важна выразительность. „Послание передается через текст, музыку и звуковые оттенки. Барочная музыка с ее красивым звучанием идеально подходит для первого знакомства с музыкальной классикой“, – отметила Фишер.