Линдси Лохан сообщила о беременности

О беременности рассказала в соцсетях сама 36-летняя актриса. „Мы очень рады скорому появлению нового члена семьи и с нетерпением ждем следующей главы нашей жизни!“ — написала она. „Добро пожаловать“ в Клуб Мамочек!“ — отреагировала Пэрис Хилтон.

С супругом Лохан вместе уже более трех лет. Именно бизнесмен помог ей справиться с пагубными привычками — Линдси на протяжении нескольких лет не вылезала из рехабов и лечилась от алкогольной зависимости. Когда в ее жизни появился Бадер, то все изменилось.

„Я самая счастливая женщина на свете! Ты нашел меня и знал, что я хочу обрести счастье и благодать одновременно. Я поражена тем, что ты мой муж. Ты моя жизнь и мое все. Каждая женщина должна чувствовать себя так каждый день“, — рассыпалась она в комплиментах мужу.