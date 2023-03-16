Что случилось? Концерт ATB в „Тондираба“ в субботу не состоится

Легенда танцевальной музыки из Германии сообщил, что ему очень жаль, что ему приходится перенести свое выступление, предупредив об этом так поздно, но сложившаяся ситуация не оставляет ему другой возможности.

„Дорогая Эстония, мне очень жаль, но мне придется по личным причинам перенести мой концерт, который должен был состояться в Эстонии в эту субботу. Благодарю за понимание. Всего наилучшего, Андре“, - написал ATB в соцсетях.

Концерт ATB переносится на конец года и состоится 4 ноября 2023. Место проведения остается то же - „Тондираба“.

Все купленный билеты действительны и на новую дату. Все желающие могут сдать билеты и получить обратно деньги.

Спортивное мероприятие The League, запланированное перед концертом, пройдет по плану в эту субботу. Обладатели двойного билета на The League и концерт ATB могут пройти по билету на соревнования в эту субботу, а потом и на концерт в ноябре.

Организатор извиняется за сложившуюся ситуацию и рассчитывает на понимание.