ФОТО | Состоялась премьера эстонско-британского художественного фильма „Последний караул“ c Кейт Босворт в главной роли
В среду состоялась премьера нового полнометражного художественного фильма Танеля Тоома „Последний караул“ (Viimane vahipost). Фильм появится в кинотеатрах по всей Эстонии с 17 марта, пишет rus.err.ee.
Действие фильма переносит нас в недалекое будущее, где необдуманные действия человечества привели к изменению климата и катастрофически поднялся уровень воды в Мировом океане. В мире осталось всего два крупных континента, и миллиарды людей погибли, спасаясь от постоянно повышающегося уровня воды.
В море между двумя континентами поставлен сторожевой пост, который должен предупредить сушу о нападении врага. На посту четверо солдат ждут передачи своего караула, хотя это должно было произойти уже три месяца назад. Не зная, доберутся ли они когда-нибудь до дома, они должны постоянно искать врага, которого до сих пор ни разу не видели. Напряженность вырывается наружу, когда на горизонте появляется таинственный корабль.
Фильм был создан в сотрудничестве между Эстонией, Великобританией и Германией.
Главный эстонский продюсер фильма - Иво Фельт, автор сценария - Малахи Смит (Великобритания), оператор - Март Ратассепп, художник - Кайя Тунгал, художник по костюмам - Терезия Уог (Германия), гример - Тийна Леэсик, монтажер - Тамбет Тасуя, композитор - Герт Вильден (Германия), звукорежиссер - Матис Рей.
В главных ролях снялись Кейт Босворт (“Возвращение Супермена“), Томас Кречманн (“Пианист“), Люсьен Лависконт (“Эмили в Париже“) и Мартин Макканн (“71“).