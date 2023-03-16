ФОТО | Состоялась премьера эстонско-британского художественного фильма „Последний караул“ c Кейт Босворт в главной роли

Действие фильма переносит нас в недалекое будущее, где необдуманные действия человечества привели к изменению климата и катастрофически поднялся уровень воды в Мировом океане. В мире осталось всего два крупных континента, и миллиарды людей погибли, спасаясь от постоянно повышающегося уровня воды.

В море между двумя континентами поставлен сторожевой пост, который должен предупредить сушу о нападении врага. На посту четверо солдат ждут передачи своего караула, хотя это должно было произойти уже три месяца назад. Не зная, доберутся ли они когда-нибудь до дома, они должны постоянно искать врага, которого до сих пор ни разу не видели. Напряженность вырывается наружу, когда на горизонте появляется таинственный корабль.