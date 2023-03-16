„Все друзья знали“: Мария Голубкина рассказала об изменах экс-мужа — Николая Фоменко

Мария Голубкина редко вдавалась в подробности развода. Артистка предпочитала описывать ситуацию расплывчато, лишь намекая, что в их с Фоменко браке часто случались ссоры. Откровенно поделиться личной историей звезда решилась лишь в беседе с Валерией Гай Германикой.

„Коля два года жил с женщиной до того, как мы с ним развелись, — заявила Мария. — Это не было причиной. Он мне не говорил. Все друзья знали, я — нет. Есть ли у меня обида на него? Конечно! У меня не то что обида, а вагон претензий“.

Актриса призналась, что раньше предпочитала отзываться о бывшем в положительном ключе, чтобы не травмировать детей. Однако у нее есть веские поводы для негодований в адрес экс-супруга. Одной из причин, по словам Марии, стал характер Николая.

„Я это говорю, потому что детям 24 и 20 лет. Они сами уже определяются. С Фоменко договориться невозможно. Моя ситуация была такая, что я могу только уступить и, конечно, с ним не жить. Потому что жить с человеком, у которого есть только его мнение, а все остальные — неправильные, невозможно. Неважно уже, изменяет или нет. Он самодур. Сегодня одно настроение, завтра — другое. „Поздравляю“ ту женщину, на которой он женился. Горбатого только могила исправит“, — сказала Голубкина в YouTube-шоу „Лера в большом городе“.

К слову, четвёртой супругой Фоменко стала руководитель пресс-службы Совета Федерации Наталия Кутобаева. Пара воспитывает 13-летнего сына Василия. У актёра также есть две старшие дочери от Елены Лебедевой и Людмилы Гончарук.