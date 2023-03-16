„Отказалась от воды“: дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк вынуждена экономить на всем

Впрочем, Анна отказалась от воды не в том смысле, что перестала её пить. Речь всего лишь о водоснабжении квартиры.

„У меня началась взрослая жизнь. Я решила аккуратно подходить к своим деньгам, распоряжаться ими правильно. Мы платим за воду по фиксированному счетчику. Я решила отказаться от нее. Почему я за нее плачу, если меня тут нет“, — пояснила Анна.

Кроме того, Заворотнюк добавила, что взрослая жизнь ее „выводит из себя“.

Несмотря на подобные откровения в личном блоге, о состоянии звездной мамы девушка по-прежнему не говорит. Напомним, уже долгое время звезда „Моей прекрасной няни“ борется с глиобластомой — самой агрессивной формой рака.