„Отказалась от воды“: дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк вынуждена экономить на всем
Не так давно наследница Анастасии Заворотнюк Анна вернулась в Россию “по семейным обстоятельствам“. Оказавшись в своей столичной квартире, Заворотнюк приняла важное решение: ей нужно более разумно подходить к тратам, поэтому она... отказалась от воды, — шокирует Passion.
Впрочем, Анна отказалась от воды не в том смысле, что перестала её пить. Речь всего лишь о водоснабжении квартиры.
„У меня началась взрослая жизнь. Я решила аккуратно подходить к своим деньгам, распоряжаться ими правильно. Мы платим за воду по фиксированному счетчику. Я решила отказаться от нее. Почему я за нее плачу, если меня тут нет“, — пояснила Анна.
Кроме того, Заворотнюк добавила, что взрослая жизнь ее „выводит из себя“.
Несмотря на подобные откровения в личном блоге, о состоянии звездной мамы девушка по-прежнему не говорит. Напомним, уже долгое время звезда „Моей прекрасной няни“ борется с глиобластомой — самой агрессивной формой рака.