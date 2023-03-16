Гарик Мартиросян раскрыл главную причину ухода из Comedy Club

На заре популярности Comedy Club кумирами зрителей стали основные его резиденты — Павел Воля, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Таш и Гарик Мартиросян. Они стали лицами нового российского юмора. Компания добилась немалых успехов и совершила прорыв на телевидении. Долгие годы они занимались выпуском любимого шоу.

Мартиросян поначалу регулярно представлял свои миниатюры, затем стал чаще выступать в тандеме с другими комиками. После начал вести Comedy, а в итоге превратился в „незримый голос“ шоу. В 2017-м он вовсе решил покинуть проект.

„И тут все очень просто, нет никаких секретных, подковерных историй. Просто в какой-то момент я понял, что… вырос. А площадка Comedy Club, по-моему, место для молодежного задорного юмора. Не то чтобы я немолодой уже, просто именно для Comedy Club — не молодой. И я ушел. Начал открывать для себя в творчестве другие двери“ , — признаётся Мартиросян.

Шоумен занялся другими телевизионными проектами и сериалами, а также продолжил вести корпоративы. Не забыл Гарик и про родную Армению, в которой стал развивать детские студии, а также вести проекты на местном телевидении.