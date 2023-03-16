Где отметить День святого Патрика? Похоже, даже местные ирландские пабы игнорируют праздник, но не все потеряно

17 марта - это пятница, поэтому во всех столичных клубах, естественно, проходят зажигательные вечеринки. К сожалению, ни одна из низ никак не связана с Днем святого Патрика. Даже, казалось бы, вполне себе ирландский Old Irish в Ласнамяэ (Пунане, 14а) проводит в этот день вечеринку „Русский Хит“.

К счастью, не подвел ирландский паб Mad Murphy's, находящийся по адресу Мюнди, 2 в Старом городе. Там обещают праздновать весь день, а начиная с 19:00 начнется живая музыка, а Терри Макдональд будет петь ирландские песни. Кроме того, в честь праздника все сорта ирландского виски и разливного ирландского пива продаются со скидкой в -15%! Больше информации - здесь.

OlyBet Bar & Grill, расположенный на Харью, 6 в Старом городе, в сотрудничестве с Американской торговой палатой в Эстонии также проводит посвященный Дню святого Патрика вечер. На этой вечеринке также выступит и сам посол Ирландии в Эстонии Джеймс Шерри и пройдут ирландские танцы! Начало праздника в 17:00. Больше информации - здесь.

День святого Патрика также отмечает бар Aftrwrk на Валукоя, 10 в Ülemiste City. В честь праздника в баре обещают разливное ирландское пиво и, конечно же, ирландский виски. Начиная с 17:00 пройдут игры и будут разыграны призы. Больше информации - здесь.

Жителей Нарвы порадует ансамбль Paddys в The Irish Embassy Pub Narva (улица Пауля Кереса, 2). С 20:00 кроме музыки будут тематические призы и, конечно же, горячительные напитки. Больше информации - здесь.

Не остались без праздника и жители Тарту благодаря The Irish Embassy Pub Tartu (Ратушная площадь, 10). Там в 20:00 выступит Майт Тринк. Больше информации - здесь.