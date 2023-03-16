На Бали отменяют гастроли „оппозиционных“ российских звезд

„Наш концерт на Бали переносится с 16 марта на восьмое апреля по техническим причинам! Все купленные билеты на 16 марта будут действительны восьмого апреля“, — с надеждой заявили артисты.

Поклонники коллектива возмутились в комментариях под записью тем, что участники группы сообщили о переносе за день до запланированного шоу. Little Big пока не реагировали на негативную реакцию фанатов. Но известно, что это решение приняла не группа, а власти, всерьёз взявшиеся за „понаехавших“.

С Борисом Гребенщиковым поступили чуть гуманнее: его концерт должен был состояться через неделю, так что недовольство будет не таким острым. Хотя всё равно обидно.

Впрочем, проблемы могут возникнуть и у потенциальных зрителей. Власти Бали очень недовольны нарушением визового режима со стороны россиян (да и украинцев). Кто-то остаётся дольше дозволенного, а кто-то ещё и начинает нелегально работать, занимаясь при этом как чем-то ползеным вроде обучения теннису, так и банальной проституцией. В итоге возмущённый губернатор предложил закрыть возможность оформления визы по прибытию. И теперь пережидающие войну россияне и украинцы спешно ищут решение очередной проблемы. И не исключено, что если отменённые концерты всё же состоятся, публики на них будет куда меньше...