Могут ли определенные сексуальные позы привести к раку груди
Онколог-маммолог Данаил Назлиев порассуждал в своём блоге, существуют ли в Камасутре сексуальные позы, которые могут привести к раку груди. Его цитирует Medikforum.
Исследование, опубликованное в Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, показало, что между сексуальной позицией и риском развития рака груди нет связи. В нем участвовали более 15 000 женщин. Специалисты рассматривали связь между типом сексуальной позиции и риском развития рака молочной железы.
“В конце концов, важно помнить, что существует множество факторов, которые могут повысить риск развития рака молочной железы у женщины. Это и возраст, и семейный анамнез, и образ жизни, и многое другое. Поэтому, хотя нет никаких доказательств того, что определенные сексуальные позиции могут привести к раку груди, важно помнить о других факторах риска, которые могут повысить риск этого заболевания“, — написал онколог.
Симптомы рака молочной железы:
узел или уплотнение в груди или подмышке
втяжение кожи на участке груди
изменение кожи груди
изменение размера или формы груди
выделения из соска, его втяжение
сыпь в области ареолы
боль, отечность груди.
Факторы риска рака груди:
ранняя менструация (до 12 лет);
поздняя менопауза (после 55 лет);
женщина не рожала;
наследственность;
ожирение;
курение;
злоупотребление алкоголем;
сахарный диабет;
гормонотерапия.