Могут ли определенные сексуальные позы привести к раку груди

Исследование, опубликованное в Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, показало, что между сексуальной позицией и риском развития рака груди нет связи. В нем участвовали более 15 000 женщин. Специалисты рассматривали связь между типом сексуальной позиции и риском развития рака молочной железы.



“В конце концов, важно помнить, что существует множество факторов, которые могут повысить риск развития рака молочной железы у женщины. Это и возраст, и семейный анамнез, и образ жизни, и многое другое. Поэтому, хотя нет никаких доказательств того, что определенные сексуальные позиции могут привести к раку груди, важно помнить о других факторах риска, которые могут повысить риск этого заболевания“, — написал онколог.