Секс
16.03.2023, 20:06

Могут ли определенные сексуальные позы привести к раку груди

 
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773470309
ФОТО: DenisProduction.com | Shutterstock

Онколог-маммолог Данаил Назлиев порассуждал в своём блоге, существуют ли в Камасутре сексуальные позы, которые могут привести к раку груди. Его цитирует Medikforum.

Исследование, опубликованное в Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, показало, что между сексуальной позицией и риском развития рака груди нет связи. В нем участвовали более 15 000 женщин. Специалисты рассматривали связь между типом сексуальной позиции и риском развития рака молочной железы.

“В конце концов, важно помнить, что существует множество факторов, которые могут повысить риск развития рака молочной железы у женщины. Это и возраст, и семейный анамнез, и образ жизни, и многое другое. Поэтому, хотя нет никаких доказательств того, что определенные сексуальные позиции могут привести к раку груди, важно помнить о других факторах риска, которые могут повысить риск этого заболевания“, — написал онколог.

Симптомы рака молочной железы:

  • узел или уплотнение в груди или подмышке

  • втяжение кожи на участке груди

  • изменение кожи груди

  • изменение размера или формы груди

  • выделения из соска, его втяжение

  • сыпь в области ареолы

  • боль, отечность груди.


Факторы риска рака груди:

  • ранняя менструация (до 12 лет);

  • поздняя менопауза (после 55 лет);

  • женщина не рожала;

  • наследственность;

  • ожирение;

  • курение;

  • злоупотребление алкоголем;

  • сахарный диабет;

  • гормонотерапия.

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