ФОТО | Эстонские блогеры-близнецы сняли с себя все и показали, чем они отличаются

Ромет: Да, у нас очень похожие тела, кажется, даже один и тот же ДНК, но разные души. В детстве мы часто смотрели мультфильм „Котопес“ - о кошке и собаке, живущих в одном теле, которые бесконечно ругаются. Пес очень дружелюбный, а кот более агрессивный и часто ведет себя не так хорошо. Он более корыстный. При этом у них были вместе отличные приключения, в конце концов они всегда работали сообща и из всех испытаний выходили победителями. Это вполне нас описывает – я больше как пес, а Рауль как кот.