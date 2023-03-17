Снятый в Нарве фильм „Выбор“ можно посмотреть онлайн

В основу сюжета положена реальная история, которая произошла в Нарве в 90-х годах. Актеры говорят на двух языках, русском и эстонском, в фильме есть русские, эстонские и английские субтитры, пишет „Нарвская газета“.

Фильм является результатом проекта по интеграции и изучению эстонского языка киноакадемии Нарвского дома эстонского языка. Это первый профессиональный полнометражный художественный фильм, снятый в Нарве самими нарвитянами. Благодаря кинопроекту более 40 нарвитян из разных уголков Эстонии получили возможность попрактиковаться в эстонском языке, обрели уверенность в себе и новые знания, а также нашли новых друзей.

События художественного фильма „Выбор“ основаны на реальных событиях конца 1990-х годов в Нарве. Фильм рассказывает о женщине, работающей пограничником, которая должна сделать выбор между любовью и законом. В то время Нарва была в основном русскоязычным приграничным городом с высоким уровнем безработицы. Для многих горожан государственная граница была единственным и не самым честным источником дохода. В условиях строительства новой страны и разгула контрабанды было очень нелегко охранять эстонскую границу. Дочь местного бандита-мафиозника, Инна Рейнсалу, работала в службе пограничной охраны и хотела сама принимать решения, касающиеся собственной жизни. Но однажды жизнь поставила ее перед трудным выбором.

В создании фильма участвовали местные кинематографисты: режиссер Елена Пазилина, композитор и звукорежиссер Дмитрий Пийбе, оператор и режиссер монтажа Софья Костенкова, художник Татьяна Сонина, мастер по свету Алексей Земсков, художник по гримму Сигне Вийлоп, продюсер Юлия Вийрсалу и в качестве директора-администратора – руководитель Нарвского дома эстонского языка Анна Фарафонова. Авторы идеи и сценаристы — преподаватель Нарвского дома эстонского языка Юлия Вийрсалу и советник Министерства культуры Крисмар Росин.