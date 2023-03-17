В Эстонии впервые выступит топовый британский диджей Low Steppa

Low Steppa сейчас считается самым влиятельным британским исполнителем хаус-музыки в мире. Его синглы на стриминговых платформах набрали десятки миллионов прослушиваний. Его свежий сингл „The Feeling“ неделями возглавлял чарты хаус-музыки по всему миру.