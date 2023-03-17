17.03.2023, 10:16
В Эстонии впервые выступит топовый британский диджей Low Steppa
ФОТО: Erakogu
Low Steppa сейчас считается самым влиятельным британским исполнителем хаус-музыки в мире. Его синглы на стриминговых платформах набрали десятки миллионов прослушиваний. Его свежий сингл „The Feeling“ неделями возглавлял чарты хаус-музыки по всему миру.
В Эстонии Low Steppa выступает впервые. Концерт пройдет уже сегодня, 17 марта в столичном клубе Vatican. Вместе с ним вечер сделают зажигательным местные диджеи Janika Tenn, Kert Klaus и Kyka.
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