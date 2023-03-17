ГАЛЕРЕЯ | Танец объединяет! Три популярных эстонских блогера собрали своих подписчиков на зажигательное мероприятие
12 марта на стадионе „Калев“ три крупных блогера Эстонии собрали своих подписчиков для совместного мероприятия под названием „Танец объединяет“.
Юлия Смоли, Данэлия Ketogeenius и Лаура Толмач собрали своих подписчиков на зажигательное мероприятие, где приглашенной звездой был кубинский тренер по танцам Фабиан.
На мероприятии собралось более 120 человек. 3 часа зажигательных танцев бачата, тренировка на ягодицы от Юлии Смоли, угощения, личное знакомство с блогерами и общение, а также сюрприз от девушек – выступление с собственной хореографией, которую они выучили за три месяца занятия танцами с Фабианом.
„Участники делятся впечатлениями, что мероприятие прошло на одном дыхании и требуют повторения такого мероприятия. Мы обязательно сделаем что-то подобное в ближайшее время снова“, – говорит Юли Смоли, - „Этому городу нужна энергия танца, счастья и лёгкого общения, которые мы даем друг другу. Давайте продолжать зажигать!“
Смотрите галерею с мероприятия!