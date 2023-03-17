ГАЛЕРЕЯ | Танец объединяет! Три популярных эстонских блогера собрали своих подписчиков на зажигательное мероприятие

Юлия Смоли, Данэлия Ketogeenius и Лаура Толмач собрали своих подписчиков на зажигательное мероприятие, где приглашенной звездой был кубинский тренер по танцам Фабиан.

На мероприятии собралось более 120 человек. 3 часа зажигательных танцев бачата, тренировка на ягодицы от Юлии Смоли, угощения, личное знакомство с блогерами и общение, а также сюрприз от девушек – выступление с собственной хореографией, которую они выучили за три месяца занятия танцами с Фабианом.

„Участники делятся впечатлениями, что мероприятие прошло на одном дыхании и требуют повторения такого мероприятия. Мы обязательно сделаем что-то подобное в ближайшее время снова“, – говорит Юли Смоли, - „Этому городу нужна энергия танца, счастья и лёгкого общения, которые мы даем друг другу. Давайте продолжать зажигать!“

Смотрите галерею с мероприятия!