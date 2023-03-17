Киркоров выиграл суд у православных активистов

Сперва активисты требовали у Киркорова 1 млн рублей за танцы на кресте в мае 2022 года в Кремлевском дворце во время исполнения песни „Мария Магдалена“.

Истцов смутило, что артист забрался на распятие, чем, якобы, допустил оскорбление чувств верующих. Свои первоначальные требования они снизили до извинений и одного символического рубля.

Адвокаты Киркорова на заседаниях объясняли, что песня посвящена покойной матери артиста, а дома у него есть иконы из Афона и личная часовня.

По словам самого артиста, результат суда — не победа, а работа закона и справедливости. „Злорадствовать не хочу и не буду. Я все сказал ранее, извинился перед верующими. И продолжил путь. И уже приступил к созданию новых номеров в шоу“, — заявил он.

Кроме того, он обратился к истцу. „У меня есть краткий ответ: „Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу.“ Думаю, истец поймет откуда эта цитата“, — заключил он.