Лобода: мне говорили „сделаем все, чтобы ты чувствовала себя королевой, только оставайся в России“

Светлана Лобода осудила военную агрессию России в отношении Украины и эмигрировала в Латвию. О своем решении звезда не жалеет, наоборот, рада, что отдала детей в заграничные школы и купила дом у моря.

О том, чтобы выступать в России, не может быть и речи. Во-первых, артистке запрещен въезд в Россию из-за ее позиции и высказываний по войне в Украине, во-вторых, Светлана не предаст украинский народ. Как уверяет Лобода, она не даст концерт даже за большие деньги.

„Я очень горжусь собой, своим выбором. Меня никто не подталкивал уйти. Были люди, которые говорили: „Мы сделаем все, чтобы ты чувствовала себя королевой, больше никого не будет, будешь только ты. Мы заплатим столько, сколько нужно, только оставайся“. Но зачем мне нужны все эти мелочи, если у меня есть сердце, душа, семья, моя страна, мой род“, — заявила 40-летняя исполнительница.

Артистка не скрывает, что переезд дался нелегко, но это того стоило. Сейчас Светлана активно гастролирует по городам Европы и записывает новые песни.

„Меня спрашивают, что я думаю о мирных людях, а я не хочу ничего обсуждать. Никого осуждать тоже не хочу. Мы все равны перед Богом. Придем „туда“ и будет видно: кто что делал, кто кому помогал и кто на чьей стороне находился. Я ни с кем из коллег не общаюсь, мой круг сузился до семьи. Да, мне больно от многих моментов, но понимаю, какая ситуация в России“, — заключила Лобода в интервью Сергею Николаевичу на YouTube.