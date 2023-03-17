Ведьма Мэрилин Керро пробует себя в новой роли и снимается в новом фильме эстонского кинорежиссера

В последние выходные апреля в Хаапасалу пройдет фестиваль фильмов ужасов и фантастики HÕFF, где состоится премьера нового короткометражного фильма Марта Сандера „За тобой“ („Sinu taga“), где главную роль как рас исполняет Мэрилин Керро.

Сам режиссер говорит, что уже в течение многих лет хотел посотрудничать с эстонской ведьмой.

„Когда мы готовились к первому сезону сериала „Шлюхи“ („Litsid“), то долго искали подходящую девушку на роль Моники. Мой взгляд зацепился за Мэрилин, но так как в то время она была на пике своей международной карьеры, то у нее не было возможности сниматься в сериале в Эстонии“, - говорит Сандер.

У Керро и сейчас довольно плотный график, но Сандеру не пришлось долго уговаривать ведьму: „Мэрилин понравился сценарий и мы нашли подходящее ей время для съемок, быстро договорились“.

По словам режиссера, у Керро действительно может быть будущее в кинематографе: „Камера ее любит - а остальное уже за синергией между актером, режиссером и монтажером“.