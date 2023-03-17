Кира Найтли не вернётся к „Пиратам Карибского моря“

Когда Найтли спросили, готова ли она сняться в потенциальных следующих частях „Пиратов“, она рассмеялась и сказала: „А что насчет [моей героини] Элизабет Суонн? Я имею в виду, она так красиво уплыла. Она уплыла блестящим образом“.

Также актриса призналась, что не особенно хорошо помнит съемки фильма „Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“, — первой ленты серии, которая в 2023 году отмечает 20-летие.

„[Этот фильм] вроде как пульнул мной из ракеты, если говорить о моей карьере. В [2003] году были „Играй как Бэкхем“, „Реальная любовь“ и „Пираты Карибского моря“. Так что меня спрашивают обо всех трех. К сожалению, мне было 16 или 17. Так что я не очень многое о них помню, но да, это определено был важный для меня год“, — рассказала Найтли.

Пятый и пока что последний фильм саги „Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки“ вышел на экраны в 2017 году. Найтли и Орландо Блум, не снимавшиеся в предыдущей четвертой картине „На странных берегах“, ненадолго появились в финале „Мертвецов“.

В декабре 2022 года продюсер франшизы Джерри Брукхаймер в интервью The Hollywood Reporter сообщил, что в настоящий момент ведется работа над двумя спин-оффами „Пиратов“: „женским“ с Марго Робби в главной роли и еще одним с „более молодым“ актерским составом. Также продюсер отметил, что надеется на возвращение Джонни Деппа к роли пирата Джека Воробья. Извините — Капитана (!) Джека Воробья.